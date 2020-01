Glasovanje o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja: 32 za, 51 proti

Ljubljana, 29. januarja - Pregled glasovanja o predlogu za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kaže, da so ga danes v DZ podprli v LMŠ, SD in Levici. V SAB, kjer so sicer napovedali podporo predlogu, sta dva poslanca glasovala proti, dva pa sta se vzdržala. Napovedi so se držali še v SNS, SMC, SDS, NSi in DeSUS ter glasovali proti.