Jesenice, 29. januarja - V bližini gorenjske avtoceste se je med priključkom Lipce in počivališčem v smeri Radovljice danes okoli 15.30 zadrževala krava. Obstajala je nevarnost, da bi krava, ki se je zadrževala na bližnji travi, prišla na cesto. Na Policijski upravi Kranj so zato voznike pozivali k previdnosti, sedaj pa so kravo z območja že odstranili.