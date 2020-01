Steklarna Rogaška bo ukinila do 200 delovnih mest

Rogaška Slatina, 29. januarja - Steklarna Rogaška mora zaradi nenehnih sprememb vedenja potrošnikov in trgovinskega okolja povečati učinkovitost poslovanja, zato so se odločili za ukinitev do 200 delovnih mest. Danes so zato začeli posvetovanja z zaposlenimi, ki jih bo morda ta ukrep prizadel, so za STA povedali v steklarni, kjer je trenutno zaposlenih okoli 830 delavcev.