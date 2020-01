Pred sto leti se je rodil umetnostni zgodovinar in likovni kritik Zoran Kržišnik

Ljubljana, 29. januarja - V nedeljo je minilo sto let od rojstva umetnostnega zgodovinarja in likovnega kritika Zorana Kržišnika, tudi dolgoletnega direktorja Moderne galerije in ustanovitelja Mednarodnega grafičnega bienala. Kot so zapisali v Moderni galeriji, je bila ena od Kržišnikovih največjih zaslug odpiranje slovenskega likovnega prostora v svet.