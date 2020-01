V Tokiu predstavili zbirališče športnikov

Tokio, 29. januarja - Prireditelji olimpijskih iger v Tokiu so danes predstavili stavbo Village Plaza, del olimpijske vasi, v kateri bodo športnikom in njihovim spremljevalcem pripravili dobrodošlico in kjer se bodo lahko družili med igrami. Objekt, v katerem bodo tudi novinarske konference, je zgrajen iz lesa, ki so ga prirediteljem podarile japonske občine.