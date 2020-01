Fis zaradi koronavirusa na Kitajskem odpovedal olimpijsko generalko

Ljubljana, 29. januarja - Mednarodna smučarska zveza (Fis) je danes zaradi novega koronavirusa, ki se še naprej širi, v dogovoru s kitajsko smučarsko zvezo in organizatorji odpovedala bližnje tekme svetovnega pokala za moške 15. in 16. februarja v Yanqingu. Smuk in superveleslalom bi bila generalka na olimpijski progi za zimske olimpijske igre 2022 v Pekingu.