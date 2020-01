Dnevnik o košarkarskem klubu Cedevita Olimpija (29. 1.)

Ljubljana, 28. januarja - Gregor Terzič v komentarju Manj od pričakovanega in napovedanega piše o združitvi košarkarskih klubov Olimpije in Cedevite, ki do danes ni prepričala ljubljanskega košarkarskega občinstva. Krivdo za to nosi vodstvo kluba, ki je za trenerja sprva izbralo Slavena Rimca, ki pa so ga sedaj zamenjali za Jurico Golemca, od katerega si obetajo uspehe.