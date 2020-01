V Celovcu ovrgli sum okužbe z novim virusom

Dunaj, 28. januarja - Potem ko so v Celovcu v ponedeljek izolirali 50-letnika zaradi suma okužbe z novim virusom iz Kitajske, so danes po pregledu rezultatov iz laboratorija sum ovrgli, poroča avstrijski časnik Kronen Zeitung. Danes so ovrgli tudi dva suma okužbe na Dunaju, novih sumov zaenkrat niso zabeležili.