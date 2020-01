Citypark dograjuje prometno infrastrukturo in prenavlja

Ljubljana, 28. januarja - Ljubljansko nakupovalno središče Citypark letos napoveduje ureditev desetih polnilnic za električna vozila in kolesarnice pred vhodom, prenovili pa bodo tudi del sanitarij na gostinskem območju središča. Citypark je lani obiskalo devet milijonov ljudi, ki so ustvarili skupno 180 milijonov prometa, so sporočili iz družbe.