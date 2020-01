Ilka Štuhec kljub slabšemu vikendu verjame, da dobro dela

Soči, 28. januarja - Najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je minuli konec tedna na Banskem v smuku in superveleslalomu nanizala 18., 19. in 20. mesto, s čimer je močno zaostala tako za željami kot za cilji. A kljub temu Štuhčeva verjame, da z ekipo dobro delajo. "Moram ostati mirna in verjeti vase," je prek svoje spletne strani sporočila Štajerka.