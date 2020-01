V muzejih veliki umetniki ugašajo luči manjših in manjšinskih

London, 29. januarja - Razstave velikih umetnikov in varčevalni ukrepi omejujejo možnosti manj znanih umetnikov, trdi poročilo londonske ekonomske univerze (LSE). Študija opozarja na trend postavljanja "varnejših" razstav uveljavljenih umetnikov, ki muzejem in galerijam jamčijo visok obisk, a hkrati otežujejo preboj eksperimentalnih in manjšinskih umetnikov na sceno.