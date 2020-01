Golemac novi trener Cedevite Olimpije

Ljubljana, 27. januarja - Košarkarji Cedevite Olimpije so bili le pol dneva brez trenerja. Potem ko so danes v klubu prekinili sodelovanje s Slavenom Rimcem, so popoldne že razkrili ime novega trenerja. Zmaje bo vodil Jurica Golemac, nekoč tudi že igralec ljubljanske ekipe, ki je nazadnje kot trener vodil Koper Primorsko. Ekipo bo prvič vodil v soboto na tekmi z FMP.