Ljubljana, 27. januarja - Akcija gibanj Kje bomo pa jutri spali? in Kvadratni meter, na kateri bodo izvedli simbolični performans postavitve kartonastega naselja, s katerim želijo prikazati trenutno delovanje in stanje nepremičninskega trga, bo danes med 11. in 12. uro na Trgu republike, so sporočili iz gibanja Kje bomo pa jutri spali?.