Nemška vojska nadaljuje z urjenjem kurdskih sil v Iraku

Erbil/Berlin, 26. januarja - Nemška vojska je danes ponovno začela uriti kurdske sile v Iraku. To dejavnost so nedavno prekinili zaradi zadnjih napetosti v regiji med ZDA in Iranom. Nemška vojska je v Erbilu na severu Iraka, kjer je približno sto nemških vojakov, z urjenjem začela davi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.