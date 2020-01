V Cerknem obeležili spomin na delovanje partizanskih športnikov

Cerkno, 25. januarja - V Cerknem so s spominsko prireditvijo Partizanske smučine Cerkno 45 danes obeležili spomin na dogodek, ki so si ga omislili športni navdušenci, partizani in domačini januarja 1945. Prireditve se je udeležilo 300 tekmovalcev iz veteranskih in častniških struktur ter predstavnikov Slovenske vojske, zbrane pa je nagovoril predsednik DZ Dejan Židan.