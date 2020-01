Trojna italijanska zmaga v Banskem, Ilka Štuhec znova hitra le v zgornjem delu

Bansko, 25. januarja - Najuspešnejša slovenska tekmovalka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec je veliko več pričakovala od smukov v Banskem. Hitra in konkurenčna za najvišja mesta je bila le v strmem zgornjem delu, ko pa so se začeli zavoji, je Mariborčanka začela kopičiti zaostanek, ki ji je na koncu prinesel mesti v prvi dvajseterici, 18. in 19.