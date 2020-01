Slovenski rokometaši za olimpijske igre v Berlinu z Nemci in Švedi

Stockholm, 24. januarja - Po porazu slovenske rokometne reprezentance v polfinalu evropskega prvenstva je že jasno, kje, kdaj in proti komu bodo izbranci Ljubomirja Vranješa igrali kvalifikacije za uvrstitev na olimpijske igre. Tekmeci varovancev Vranješa bodo Nemci, Švedi in še ena reprezentanca z afriškega prvenstva; turnir bo od 17. do 19. aprila v Berlinu.