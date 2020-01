Vlagatelje na Wall Streetu skrbi širjenje koronavirusa

New York, 24. januarja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z izgubami. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi širjenja koronavirusa iz Kitajske, kjer so danes razširili karanteno. Dva primera okužbe so potrdili tudi v Franciji. Če se bo po svetu pojavljalo še več primerov okužb, bo to slab znak za gospodarstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.