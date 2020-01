Trump pozdravil zborovanje nasprotnikov pravice do splava

Washington, 24. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je med sodnim postopkom v senatu proti njemu zaradi zlorabe pooblastil in oviranja dela kongresa danes v Washingtonu osebno pozdravil udeležence velikega zborovanja proti pravici do splava v Washingtonu in zagotovil, da imajo nerojeni otroci trdnega zagovornika v Beli hiši.