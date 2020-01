Nadzorni svet podal soglasje k poslovnemu načrtu 2TDK

Ljubljana, 24. januarja - Nadzorni svet 2TDK je na današnji redni seji podal soglasje k predlogu poslovnega načrta za obdobje treh let, od 2020 do 2022. Nadzorni svet je podal tudi pozitivno mnenje k predlagani dokapitalizaciji družbe. V minulem letu je bil pribitek, s katerim se izvede dokapitalizacija, vreden več kot 12 milijonov evrov, so sporočili iz družbe.