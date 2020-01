V Radencih sprejeli proračun brez glasu proti, očitki županu Leljaku ostajajo

Radenci, 24. januarja - Svetniki občine Radenci so danes brez glasu proti v prvem branju sprejeli predlog odloka letošnjega proračuna. Župan Roman Leljak je pred dvema tednoma svetnikom zagrozil, da bo v nasprotnem primeru odstopil. V zadnjem tednu so svetniki, župan in občinska uprava uskladili poglede, a je bilo očitke Leljaku slišati tudi na današnji seji.