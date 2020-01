Podeljenih za več kot 1,7 milijona evrov za kreativno pot do znanja

Ljubljana, 24. januarja - Znani so rezultati 2. javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2020 za študijsko leto 2019/2020. Prispelo je 18 vlog - 162 projektov javnih in zasebnih visokošolskih zavodov vzhodne in zahodne kohezijske regije - v skupni višini 2,8 milijona evrov.