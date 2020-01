V jeseniškem komunalnem podjetju ob pogajanju o plačah tudi grožnja s stavko

Jesenice, 25. januarja - V javnem komunalnem podjetju Jeko, ki skrbi za komunalne storitve v občinah Jesenice in Žirovnica, potekajo pogajanja med sindikatom in občinama glede dviga plač zaposlenim. Sindikat je za ponedeljek napovedal tudi stavko, ki pa jo je glede na potek pogajanj prestavil na 10. februar in jo bo izvedel, če dogovor do takrat ne bo uresničen.