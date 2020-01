Sandi Novak v Dubaju do olimpijske norme

Dubaj, 24. januarja - Slovenski paraatlet Sandi Novak je danes v Dubaju izpolnil olimpijsko normo za maraton na 16. poletnih paraolimpijskih igrah, ki se bodo začele 25. avgusta. Slovenski slepi maratonec je v družbi in pomoči slovenskega rekorderja v maratonu Romana Kejžara in Martina Pintarja pritekel do norme za Tokio s časom dve uri, 59 minut in 56 sekund.