Objavljen razpis za rezidenčno delavnico dramskega pisanja na 50. TSD

Kranj, 25. januarja - Prešernovo gledališče Kranj kot organizator Tedna slovenske drame (TSD) in Layerjeva hiša Kranj sta objavila razpis za rezidenčno delavnico dramskega pisanja na 50. TSD, ki bo potekala od od 28. marca do 1. aprila. Fokus letošnje delavnice bo razvijanje dramskega besedila. Prijavo je potrebno oddati do 12. februarja.