Policisti pri Ljubljančanu poleg droge našli tudi pištolo

Ljubljana, 24. januarja - Policisti policijske postaje Litija so v četrtek na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 22-letnem Ljubljančanu. Poleg droge so našli in zasegli še pištolo ter predmete, za katere sumijo, da izvirajo iz vlomov. Moškemu so odvzeli prostost in ga bodo danes privedli k preiskovalnemu sodniku.