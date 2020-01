Bowrain bo v Kinu Šiška premierno predstavil glasbeni projekt 2020 Seconds(A)live

Ljubljana, 24. januarja - Priznani domači glasbenik Bowrain bo drevi v Kinu Šiška premierno predstavil nov glasbeni projekt 2020 Seconds(A)live. Projekt nastaja od jeseni 2018, karakter in vsebino glasbe je močno zaznamovala Bowrainova izkušnja sodelovanja z južnoafriškim kolektivom The Brother Moves On. V Kinu Šiška bo nastopil skupaj z večjo zasedbo domačih glasbenikov.