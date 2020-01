Za izdelavo študije za vodni vir za Istro dve ponudbi

Ljubljana, 23. januarja - Direkcija za vode je do današnjega roka prejela dve ponudbi za izdelavo primerjalne študije variant v okviru projekta zagotovitve vodnih virov slovenske Istre in zaledja. Študija, na podlagi katere bodo pristopili k zagotovitvi dodatnega vodnega vira, naj bi bila predvidoma zaključena do konca prihodnjega leta.