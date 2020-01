Vlada naklonjena spremembam pri vlaganju poslanskih pobud na ustavno sodišče

Ljubljana, 23. januarja - Vlada se strinja s cilji zakonskih rešitev, kot so navedeni v predlogu poslanske skupine SDS za dopolnitev zakona o ustavnem sodišču. Po predlogu SDS bi se postopek ocene ustavnosti in zakonitosti, začet na zahtevo tretjine poslancev, nadaljeval ne glede na morebitno prenehanje mandata katerega od poslancev, ki so podpisali zahtevo.