33-letnik v nakupovalnem središču v Krškem grozil s pištolo

Novo mesto, 23. januarja - Krški policisti so posredovali v nakupovalnem središču v Krškem, kjer naj bi pijan moški s pištolo grozil dvema oškodovancema. Na kraju so prijeli 33-letnega osumljenca, mu zasegli pištolo z naboji in ga odpeljali v prostore za pridržanje, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.