Interesenti zaprli dražbo za dovoljenja Adrie Airways

Brnik, 23. januarja - Interesenti za nakup dovoljenj za opravljanje letalskih prevozov Adrie Airways, ki je lani pristala v stečaju, so za javnost zaprli današnjo dražbo. Varščino za dovoljenja, ki imajo izklicno ceno postavljeno pri 45.000 evrov, so do srede vplačale tri družbe, lahko pa se zgodi, da na dražbo v zadnjem trenutku pride še kdo.