Zaradi smrti sultana odpovedana dirka po Omanu

Maskat, 22. januarja - Amaury Sport Organisation (ASO), prireditelj kolesarske dirke po Omanu, je potrdil da letos šestdnevne preizkušnje svetovne serije ne bo. Razlog za to je smrt sultana Qaboosa, ki je umrl 10. januarja, po njegovi smrti pa so objavili 40-dnevno žalovanje. Zaradi dni žalosti so in še bodo odpadle številne športne in druge zabavne prireditve.