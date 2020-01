Znana polfinalna para ženskega košarkarskega pokala

Ljubljana, 22. januarja - Na sedežu Košarkarske zveze Slovenije v Ljubljani so izžrebali polfinalna para zaključnega turnirja pokalnega tekmovanja za košarkarice. V prvem polfinalu se bosta srečali ekipi Triglava in Cinkarne Celje, v drugem polfinalu pa Akson Ilirija in Jasmin sport Ledita. Zaključni turnir bo 7. in 8. marca.