Uprizoritev 2020 v CD predstava o vesolju in našem prostoru v njem

Ljubljana, 22. januarja - Na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma (CD) bodo v soboto krstno uprizorili koprodukcijo 2020 po motivih besedil Yuvala Noaha Hararija. Režijo znanstvenega kabareta podpisuje Ivica Buljan, ki je z ekipo želel ustvariti "pametno, zabavno in poučno umetniško delo o evoluciji, vesolju in našem prostoru v njem," so njegove besede povzeli v CD.