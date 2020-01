V izolski bolnišnici še vedno prepovedani obiski

Izola, 22. januarja - Splošna bolnišnica Izola je zaradi povečanega števila bolnikov z respiratornimi okužbami do preklica prepovedala obiske na vseh oddelkih bolnišnice. Kot so za STA pojasnili v bolnišnici, veliko ljudi kljub informaciji o prepovedi obiskov, ki velja že od 7. januarja, še vedno prihaja k njim in jih morajo zavrniti.