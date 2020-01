Policisti med kontrolo prometa našli prepovedane droge

Ljubljana, 22. januarja - Kočevski policisti so v torek med kontrolo prometa pri 31-letnem osumljencu našli 50 gramov snovi, za katero sumijo, da je prepovedna droga konoplja. Nato so pri osumljencu opravili še hišno preiskavo. V njej so našli in zasegli še 350 gramov posušene rastline ter več pirotehničnih izdelkov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.