Otočanom derbi v Madison Square Gardnu

New York, 22. januarja - Hokejisti New York Islanders so v severnoameriški ligi NHL s 4:2 dobili derbi v slovitem Madison Square Gardnu proti mestnim tekmecem New York Rangers. V vrstah otočanov sta se najbolj izkazala Josh Bailey z golom in dvema podajama, ter vratar Thomas Greiss, ki je zaustavil 40 strelov.