Bruselj bo razgrnil vizijo konference o prihodnosti Evrope

Bruselj, 22. januarja - Evropska komisija bo danes razgrnila svojo vizijo glede konference o prihodnosti Evrope, ki naj bi se začela 9. maja in potekala dve leti in pol. Izpostavila naj bi, da je treba zagotoviti oprijemljive rezultate, po potrebi tudi zakonodajne predloge in predloge za spremembo pogodbe EU, tako da to ne bo le še eno posvetovanje.