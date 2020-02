V Ljubljani od danes potrebne nove letne parkirne dovolilnice

Ljubljana, 1. februarja - Stanovalci, ki so v Ljubljani lani parkirali z letno parkirno dovolilnico, od danes potrebujejo dovolilnico za leto 2020. Stari ali novi upravičenci dovolilnico še vedno lahko pridobijo. Občina je doslej izdala 886 letnih parkirnih dovolilnic za cono 1, 366 za cono 2 in 1774 za cono 3. Cene dovolilnic se gibajo med 100 in 200 evri.