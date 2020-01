Šarec v Davosu za članstvo držav Zahodnega Balkana v EU

Davos, 21. januarja - Premier Marjan Šarec se danes in v sredo v švicarskem Davosu udeležuje Svetovnega gospodarskega foruma (WEF). Kot razpravljavec je danes sodeloval tudi na panelu o nadaljevanju strateškega dialoga o Zahodnem Balkanu in poudaril, da je širitev EU na Zahodni Balkan ključnega pomena za stabilizacijo in preobrazbo regije.