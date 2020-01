Rok za dogovor med Francijo in ZDA o digitalnem davku domnevno podaljšan do konca leta

Pariz/Washington, 21. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump in njegov francoski kolega Emmanuel Macron sta se v nedeljo dogovorila za podaljšanje roka za dogovor o obdavčitvi digitalnih velikanov v Franciji do konca leta, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal neimenovani francoski diplomat. Prvotno bi rok moral poteči ta teden, Franciji pa so grozile ameriške carine.