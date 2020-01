Putin v parlament vložil predlog reforme ustave

Moskva, 20. januarja - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v parlament vložil paket ustavnih dopolnil, s katerimi bi med drugim del pooblastil predsednika prenesli na parlament in druge organe. Iz predloga, ki so ga objavili na spletni strani parlamenta, je razvidno, da predlaga omejitev predsedniškega mandata na dva in da bo parlament imenoval premierja.