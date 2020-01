Mlinarjeva v Bruslju pri evropski komisarki za kohezijo

Bruselj, 21. januarja - Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Angelika Mlinar se bo danes v Bruslju sestala z evropsko komisarko za kohezijo in reforme Eliso Ferreira. V ospredju pogovorov bodo predvidoma zeleni dogovor, vključno s skladom za pravičen prehod, pogajanja o večletnem proračunu 2021-2027 in črpanje evropskih sredstev.