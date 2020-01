Zgornjegorenjske občine podprle zavetišče Perun in napovedale nadaljnje sodelovanje

Jesenice, 20. januarja - Gorenjske občine so se letos soočile s problematiko skrbi za zapuščene živali. Zavetišče Perun, s katerim so vrsto let imele sklenjene pogodbe, je namreč zaradi kritik delovanja v javnosti napovedalo prekinitev sodelovanja. Zgornjegorenjske občine so se sedaj vendarle dogovorile za nadaljevanje sodelovanja, ostale pa intenzivno iščejo rešitve.