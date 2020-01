Ozko grlo pri evropskih projektih tudi dovoljenja državnih organov

Murska Sobota, 20. januarja - Na očitke pomurskih županov, da neenotni državni organi z zavlačevanjem ogrožajo projekt nadgradnje vodovoda, agencija za okolje (Arso), odgovarja, da je to v veliki meri odvisno od pripravljavcev projektov. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa priznava, da so ozko grlo pri projektih tudi dovoljenja državnih organov.