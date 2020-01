Šarec in Pivčeva sta se dogovorila za nadaljnje konstruktivno in proaktivno sodelovanje v vladi

Ljubljana, 20. januarja - Predsednik vlade Marjan Šarec se je danes sestal z novoizvoljeno predsednico DeSUS Aleksandro Pivec. Kot so za STA sporočili iz Šarčevega kabineta, sta opravila poglobljen in celovit razgovor ter se dogovorila za nadaljnje konstruktivno in proaktivno sodelovanje v vladi.