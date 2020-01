Nemčija in Norveška sprejeli dve osumljeni povezav z IS

Istanbul/Oslo, 18. januarja - Norveška policija je danes sporočila, da so iz Sirije repatriirali žensko, obtoženo povezav s terorističnimi skupinami, in dva njena otroka. Turčija pa je medtem v Nemčijo izgnala še eno domnevno privrženko skupina Islamska država (IS), in njene tri otroke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.