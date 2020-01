Dončić z izjemno strelsko predstavo za zmago proti Portlandu

Dallas, 18. januarja - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je znova blestel v severnoameriški ligi NBA. Na domači tekmi proti Portland Trailblazers je z osmimi doseženimi trojkami in 35 točkami popeljal svoj Dallas do zmage s 120:112. V pretekli noči je do zmage z Miami Heat prišel tudi Goran Dragić.