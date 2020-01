V Kamniku ponovitev lanskoletnega finala

Kamnik, 17. januarja - Odbojkarice Calcit Volleyja so v drugi polfinalni tekmi zaključnega turnirja pokala Slovenije premagale SIP Šempeter s 3:1 (-15, 18, 15 14) in se bodo v soboto ob 18. uri v velikem finalu pomerile z Novo KBM Branikom. Mariborčanke so v prvi polfinalni tekmi s 3:0 premagale Luko Koper.