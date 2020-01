Romunki beračili pred novogoriškimi trgovskimi centri

Nova Gorica, 17. januarja - Policiste so v četrtek zgodaj popoldne obvestili o dveh ženskah, ki beračita pred večjim nakupovalnim centrom v Novi Gorici. Po prihodu policistov beračic ni bilo več na kraju dogodka, kasneje pa so 19-letno in 33-letno državljanko Romunije izsledili na parkirišču pred drugim nakupovalnim centrom, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.